Senado terá projetos alternativos para tirar calote da PEC dos Precatórios

Depois de aprovada na Câmara dos Deputados, a PEC dos Precatórios segue para apreciação do Senado, onde parlamentares se articulam para alterar o conteúdo da proposta, que quer permitir ao governo adiar o pagamento de dívidas reconhecidas pela Justiça e furar o teto de gastos para o pagamento de 400 reais mensais do Auxílio Brasil (substituto do Bolsa Família) em ano eleitoral.

Até agora, os gabinetes dos senadores Oriovisto Guimarães (Podemos-PR), José Aníbal (PSDB-SP) e Alessandro Vieira (Cidadania-SP) já prepararam versões alternativas ao texto aprovado na Câmara que, em comum, eliminam o calote proposto pela emenda.

A apresentação de PECs alternativas pode dificultar a aprovação do projeto em uma Casa onde o governo não tem maioria folgada, como na Câmara — onde, apesar disso, o projeto passou com 324 votos em segunda votação, apenas 16 a mais do que o necessário. Como é uma emenda constitucional, a proposta precisa de dois terços dos votos dos senadores, ou seja, do apoio de 54 dos 81 senadores.

Por enquanto, a proposta mais avançada é a do senador paranaense, que já conseguiu o número de assinaturas necessárias para começar a tramitar. A PEC 41/2021, que ganhou adesão de outros 25 colegas de casa, além de prever outras fontes de custeio do auxílio dentro do teto de gastos, limita as malfadadas emendas de relator a a 0,5% da Receita Corrente Líquida (RCL) — algo que, segundo a proposta, representa um valor de 3,5 bilhões de reais, menos que os 18,5 bilhões de reais alocados pelo Congresso Nacional em 2021. “Caso sejam reduzidos esses 15 bilhões de reais das emendas de relator em 2022, em função da aprovação desta PEC, o espaço fiscal total gerado seria de aproximadamente 73,7 bilhões de reais”, justifica a proposta. As emendas do relator, que são utilizadas para garantir apoio ao governo Jair Bolsonaro, no Congresso, foram suspensas pelo Supremo Tribunal Federal nesta semana, mas o mérito do caso ainda será julgado.

“A PEC que veio da Câmara chegou com uma reação contrária muito forte. No meu partido, o Podemos, em que somos nove senadores, já fechamos questão para votar contra se o texto não for alterado. O governo terá muita dificuldade para aprovar”, afirma o Oriovisto, que disse que deverá se reunir com José Aníbal (PSDB-SP), autor de proposta semelhante, e o líder do governo na casa, Fernando Bezerra (MDB-PE), na próxima semana para discutir ajustes no texto.

A proposta do tucano José Aníbal indica fontes de recursos que podem abrir espaço de 75 bilhões de reais para bancar o novo auxílio, entre elas 22 bilhões de reais com a revogação de subsídios, 10 bilhões de reais em cortes nas despesas discricionárias do governo e 18 bilhões de reais com a destinação das emendas parlamentares à assistência social.

Também em busca de assinaturas, o senador Alessandro Vieira propõe retirar do teto de gastos os valores pagos em razão de acordos para por fim a litígios ou quando o precatório é usado para o pagamento de dívidas com a União. “Se aplicada esta adequação ao orçamento de 2022, espera-se a responsável criação de margem fiscal de cerca de 29 bilhões de reais, tamanho suficiente para assunção das meritórias despesas de transferência social”.