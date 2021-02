Secretário de Comunicação, Fábio Wajngarten está prestes a deixar o cargo

O secretário especial de Comunicação Social do governo federal, Fábio Wajngarten, está prestes a deixar o cargo, segundo apuração de VEJA.

Toda a equipe sob o seu comando já foi avisada de que haverá a troca, embora ele ainda não tenha sido comunicado. A forma como a substituição vai se dar ilustra o desgaste e a perda de protagonismo que ele vinha sofrendo no cargo, que ocupa desde abril de 2019.

Subordinado ao Ministro das Comunicações, Fábio Faria, desde junho de 2020, Wajngarten vinha acumulando seguidas desavenças com outros órgãos do governo — e com o próprio Faria — em relação à política de comunicação do governo.