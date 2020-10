São Paulo: entre os cinco primeiros, só Russomanno oscila para baixo

Atualizado em 30 out 2020, 19h26 - Publicado em 30 out 2020, 19h15

O deputado federal Celso Russomanno (Republicanos), que aparecia numericamente à frente no levantamento anterior, há duas semanas, foi o único entre os cinco primeiros na disputa pela prefeitura de São Paulo que oscilou para baixo, na pesquisa divulgada nesta sexta-feira, 30, pelo Ibope.

Russomanno agora aparece com 20% (tinha 25%), agora atrás do prefeito Bruno Covas (PSDB), que tem 26% (tinha 22%). Os dois estão empatados tecnicamente no limite da margem de erro, de três pontos percentuais, mas o mais provável é que o tucano esteja à frente na disputa.

Os três perseguidores da dupla também oscilaram para cima: o líder dos sem-teto Guilherme Boulos (PSOL) foi de 10% para 13%, o ex-governador Márcio França (PSB) foi de 7% para 11% e o ex-deputado federal Jilmar Tatto (PT) foi de 4% para 6%. Boulos e França estão empatados na margem de erro, situação que se repete com França e Tatto.

Veja abaixo os percentuais de cada um:

Bruno Covas (PSDB): 26%

Celso Russomanno (Republicanos): 20%

Guilherme Boulos (PSOL): 13%

Márcio França (PSB): 11%

Jilmar Tatto (PT): 6%

Arthur do Val (Patriota): 3%

Joice Hasselmann (PSL): 2%

Andrea Matarazzo (PSD): 1%

Levy Fidelix (PRTB): 1%;

Orlando Silva (PCdoB): 1%

Vera Lúcia (PSTU): 0%

Marina Helou (Rede): 0%

Antônio Carlos (PCO): 0%

Brancos e nulos: 10%

Indecisos: 5%.

A pesquisa ouviu 1.204 eleitores entre os dias 28 e 20 de outubro e foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número SP-01331/2020.