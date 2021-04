Salles ironiza carta de Caetano, DiCaprio e outros artistas: pura política

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ironizou em uma postagem no Twitter a carta aberta, assinada por artistas brasileiros e estrangeiros, que pede ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que recuse qualquer acordo ambiental com o Brasil. Salles disse que a questão é “pura política” e que as pessoas que subscreveram o documento “querem melar qualquer acordo sobre a Amazônia”.

A carta, divulgada na última terça-feira, 21, foi assinada por artistas do Brasil e dos Estados Unidos, entre eles, os atores Jane Fonda, Leonardo DiCaprio, Joaquim Phoenix, Mark Ruffalo, Sonia Braga e Wagner Moura, o cineasta Fernando Meirreles e os músicos Caetano Veloso, Gilberto Gil e Katy Perry. No texto, eles pedem para Biden recusar uma colaboração com o atual governo e dialogar com os governos municipais e estaduais, indígenas e sociedade civil, antes de fechar acordos e financiar iniciativas.

“Nós apelamos ao seu governo para ouvir o pedido deles (indígenas e ambientalistas) e não se comprometer com nenhum acordo com o Brasil a esta altura”, diz trecho da a carta. Segundo eles, um acerto com o governo Jair Bolsonaro legitimaria uma administração que incentiva violações dos direitos humanos e a destruição do meio ambiente.

Salles jtem sido bastante criticado por entidades ambientais em razão do aumento das queimadas e do desmatamento em sua gestão e foi alvo na semana passada de uma notícia-crime encaminhadada à Justiça pelo então superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Alexandre Saraiva, acusado de impor dificuldades nas ações de fiscalização das madeireiras — o que o ministro nega.

Governadores

Tambem na terça-feira, governadores de 23 estados e do Distrito Federal enviaram a Biden uma carta propondo uma parceria para a adoção de um novo modelo de economia sustentável que reverta o aquecimento global e diminua as desigualdades.. O documento foi entregue ao embaixador americano no Brasil, Todd Chapman.

Na próxima quinta-feira, 22, começará a Cúpula do Clima organizada por Biden , com cerca de 40 líderes mundiais, incluindo o presidente Jair Bolsonaro. O evento será virtual e terá dois dias. Bolsonaro deverá falar por três minutos sobre o tema.

Desde a sua campanha eleitoral, Biden demonstra preocupações com o meio ambiente, principalmente em relação às mudanças climáticas, em uma postura que o diferencia do antecessor, Donald Trump, que chegou a tirar os Estados Unidos do Acordo de Paris, uma conferência global sobre o clima — Biden já decidiu pela volta do país ao grupo.