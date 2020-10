Russomanno evita se considerar de direita: Nunca discuti ideologia

Atualizado em 2 out 2020, 00h30 - Publicado em 2 out 2020, 00h07

Apesar de alardear a todo tempo que é “amigo de longa data” do presidente Jair Bolsonaro, o candidato do Republicanos à prefeitura de São Paulo, Celso Russomanno, evita se considerar como um político de direita. Questionado sobre com qual espectro político mais se identifica, Russomanno desconversa. “Nunca discuti ideologia”.

Durante o debate, os adversários não perdoaram a falta de posicionamento de Russomanno e lembraram que ele já se declarou apoiador da petista Dilma Rousseff em campanhas anteriores. Deixando de lado o passado, ele tentou aproveitar todas as oportunidades para frisar que é o único candidato que tem amizade com Bolsonaro. E narrou com tons de melodrama um encontro recente que teve com o presidente: “Ele pegou no meu braço e disse: Celso, cuide de São Paulo”.

Já ao ser perguntado se Bolsonaro participaria de seu programa de TV, antes do início do debate, Russomanno não demonstrou a mesma firmeza: “Tem que perguntar para ele”. Líder nas pesquisas de intenção de voto, o candidato do Republicanos foi um dos principais alvos dos primeiros blocos de debate junto com o prefeito Bruno Covas (PSDB), que tenta a reeleição.

Na chegada ao primeiro debate, Russomanno também sinalizou que pode não participar dos próximos debates televisivos caso não vá todos os candidatos que têm direito pela lei. A mensagem é um recado à Rede Globo, que, a fim de evitar aglomerações nos estúdios, cogita reunir somente os primeiros colocados nas pesquisas.

1/26 Bruno Covas (PSDB) durante sua chegada ao primeiro debate eleitoral para a prefeitura de São Paulo - (Kaio Lakaio/VEJA) 2/26 Marcio França (PSB) durante sua chegada ao primeiro debate eleitoral para a prefeitura de São Paulo - (Kaio Lakaio/VEJA) 3/26 Guilherme Boulos (PSOL) durante sua chegada ao primeiro debate eleitoral para a prefeitura de São Paulo - (Kaio Lakaio/VEJA) 4/26 O candidato Celso Russomano (Republicanos) durante sua chegada ao primeiro debate eleitoral para a prefeitura de São Paulo - (Kaio Lakaio/VEJA) 5/26 Jilmar Tatto (PT) durante sua chegada ao primeiro debate eleitoral para a prefeitura de São Paulo - (Kaio Lakaio/VEJA) 6/26 Joice Hasselmann (PSL) durante sua chegada ao primeiro debate eleitoral para a prefeitura de São Paulo - (Kaio Lakaio/VEJA) 7/26 Arthur do Val (Patriota) durante sua chegada ao primeiro debate eleitoral para a prefeitura de São Paulo - (Kaio Lakaio/VEJA) 8/26 Andrea Matarazzo (PSD) durante sua chegada ao primeiro debate eleitoral para a prefeitura de São Paulo - (Kaio Lakaio/VEJA) 9/26 Debate eleitoral para a prefeitura de São Paulo - (Kaio Lakaio/VEJA) 10/26 Joice Hasselmann (PSL) durante o debate eleitoral para a prefeitura de São Paulo - (Kaio Lakaio/VEJA) 11/26 Celso Russomano (Republicanos) durante o debate eleitoral para a prefeitura de São Paulo - (Kaio Lakaio/VEJA) 12/26 Joice Hasselmann (PSL) em conversa com o seu assessor durante o debate eleitoral para a prefeitura de São Paulo - (Kaio Lakaio/VEJA) 13/26 Bruno Covas (PSDB) durante o debate eleitoral para a prefeitura de São Paulo - (Kaio Lakaio/VEJA) 14/26 Arthur do Val (Patriota) durante o debate eleitoral para a prefeitura de São Paulo - (Kaio Lakaio/VEJA) 15/26 Guilherme Boulos (PSOL) em conversa com o seu assessor durante o debate eleitoral para a prefeitura de São Paulo - (Kaio Lakaio/VEJA) 16/26 Celso Russomano (Republicanos) durante o debate eleitoral para a prefeitura de São Paulo - (Kaio Lakaio/VEJA) 17/26 Celso Russomano (Republicanos) em conversa com o seu assessor durante o debate eleitoral para a prefeitura de São Paulo - (Kaio Lakaio/VEJA) 18/26 Guilherme Boulos (PSOL) durante o debate eleitoral para a prefeitura de São Paulo - (Kaio Lakaio/VEJA) 19/26 Marcio França (PSB) durante o debate eleitoral para a prefeitura de São Paulo - (Kaio Lakaio/VEJA) 20/26 Jilmar Tatto (PT) em conversa com o seu assessor durante o debate eleitoral para a prefeitura de São Paulo - (Kaio Lakaio/VEJA) 21/26 Marcio França (PSB) em conversa com o seu assessor durante o debate eleitoral para a prefeitura de São Paulo - (Kaio Lakaio/VEJA) 22/26 Jilmar Tatto (PT) durante o debate eleitoral para a prefeitura de São Paulo - (Kaio Lakaio/VEJA) 23/26 Candidatos conversam com seus assessores durante intervalo do debate eleitoral - (Kaio Lakaio/VEJA) 24/26 Orlando Silva (PCdoB) durante o debate eleitoral para a prefeitura de São Paulo - (Kaio Lakaio/VEJA) 25/26 Bruno Covas (PSDB) em conversa com o seu assessor durante o debate eleitoral para a prefeitura de São Paulo - (Kaio Lakaio/VEJA) 26/26 Joice Hasselmann (PSL) durante o debate eleitoral para a prefeitura de São Paulo - (Kaio Lakaio/VEJA)