Roberto Jefferson é internado com queda de pressão e taquicardia

O ex-deputado e presidente do PTB Roberto Jefferson foi internado neste fim de semana no hospital vinculado ao presídio onde está detido preventivamente sob a acusação de atuar em ataques a instituições e ao Supremo Tribunal Federal (STF). De acordo com a vice-presidente do PTB Graciela Nienov, Jefferson apresenta quadro de febre alta, pressão baixa, taquicardia, dor na palpação na região do fígado e acúmulo de líquido nas pernas. A dirigente partidária defendeu que o ex-deputado seja levado para o hospital Samaritano, fora do sistema penitenciário, sob a alegação de que a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária não teria condições de oferecer tratamento ao preso.

Pivô do escândalo do mensalão, Roberto Jefferson está preso no presídio de Bangu, no Rio de Janeiro, por ordem do ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Ele é acusado de participar de uma milícia digital formado para atacar instituições democráticas. Na última semana, o plenário virtual do STF negou pedido de habeas corpus para que o ex-deputado fosse colocado em liberdade.