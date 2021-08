Roberto Jefferson é alvo de ordem de prisão em operação da PF

Na manhã desta sexta, 13, a Polícia Federal cumpriu uma ordem de prisão contra o ex-deputado e presidente do PTB, Roberto Jefferson. O pedido foi feito pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito a respeito ataques realizados por milícias digitais à democracia. Com total apoio de seus colegas do STF, o ministro concentra atualmente todas as investigações que atingem o presidente Jair Bolsonaro e seus seguidores mais radicais.