Rio: Paes lidera com 30%; segundo lugar registra tríplice empate técnico

Atualizado em 8 out 2020, 17h48 - Publicado em 8 out 2020, 17h36

Por Da Redação - Atualizado em 8 out 2020, 17h48 - Publicado em 8 out 2020, 17h36

A disputa pela Prefeitura do Rio de Janeiro tem o ex-prefeito Eduardo Paes (DEM) na liderança isolada, com 30% das intenções de voto, e um triplo empate técnico na briga pelo segundo lugar, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 8. Foi a primeira sondagem feita pelo instituto nesta eleição após a confirmação das candidaturas e a primeira antes do início do horário eleitoral gratuito no rádio e na TV, que começa nesta sexta-feira, 9.

De acordo com a pesquisa, atrás de Paes estão o atual prefeito Marcelo Crivella (Republicanos), com 14%, a deputada estadual Martha Rocha (PDT), com 10%, e a ex-governadora Benedita da Silva (PT), com 8% – os três estão empatados dentro da margem de erro, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Depois, vêm Renata Souza (PSOL) e Bandeira de Mello (Rede), ambos com 3%, e Cyro Garcia (PSTU), com 2% – dentro da margem de erro, eles também estão empatados com Benedita.

Com 1% das intenções de voto estão Clarissa Garotinho (Pros), Fred Luz (Novo), Luiz Lima (PSL) e Paulo Messina (MDB). Não alcançaram um ponto percentual os candidatos Henrique Simonard (PCO), Glória Heloíza (PSC) e Suêd Haidar (PMB).

Entre os entrevistados, 22% disseram que pretendem votar em branco ou anular o voto e 3% se disseram indecisos. A pesquisa foi feita de forma presencial com 900 eleitores entre 5 e 6 de outubro e registrada no TRE-RJ com o número RJ-09140/2020.

Rejeição

Crivella é disparado o candidato mais rejeitado, com uma taxa de 58%, seguido bem de longe por Paes (30%), Clarissa Garotinho (29%) e Benedita (20%). Os demais apresentaram 14 pontos percentuais de rejeição ou menos, segundo o instituto.