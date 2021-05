Recém-chegado ao Patriota, Flávio Bolsonaro indica novo partido do pai

Após se desfiliar do Republicanos na última semana, o senador Flávio Bolsonaro participou nesta segunda-feira, dia 31, de uma convenção do Patriota já como “líder do partido”. Em seu discurso, ele ainda sinalizou que o presidente Jair Bolsonaro deve se filiar à sigla para disputar as eleições de 2022. “Eu quero fazer esse convite a todos para juntos construirmos o maior partido do Brasil depois de 2022. Temos tudo para isso, basta deixar as vaidades de lado”, disse ele, acrescentando que “agora, com Jair Bolsonaro na presidência da República, eu não tenho dúvida que a gente possa construir um partido maior ainda que o PSL”.

O senador também disse se sentir como um fundador da sigla e revelou ter se arrependido de não ter se filiado antes – em 2018, ele disputou o Senado pelo PSL e depois foi para o Republicanos. Durante a convenção, Flávio deu voto positivo para aprovar o novo estatuto do Patriota que foi feito sob medida para abarcar as ideias bolsonaristas – nas palavras de Flávio, o “primeiro partido de direita do Brasil”.

Mal o senador chegou ao Patriota e ele já foi aclamado como “líder do partido no Senado” pelo presidente da agremiação, Adilson Barroso”. Em novembro de 2017, Barroso chegou a gravar um vídeo com Bolsonaro assinando a ficha de filiação à siglz. O então pré-candidato à Presidência, no entanto, mudou de ideia na última e decidiu fechar com o PSL, comandado pelo deputado Luciano Bivar. Na época, o então Partido Ecológico Nacional (PEN) passou a se chamar Patriota para agradar Bolsonaro e seus seguidores . O rompimento repentino e pouco explicado de Bolsonaro chegou a ser encarado como um gesto de traição por dirigentes da sigla que agora tentam atraí-lo para as suas fileiras.

Com muita honra comunico minha filiação ao Patriota.

Participei diretamente de sua refundação, em 2018, desde a elaboração de seu Estatuto, com previsão inédita de ser o 1ª partido de direita do Brasil, até a escolha do nome “Patriota”.

Que Deus nos abençoe nessa nova jornada! pic.twitter.com/37mnMqWvvj — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) May 31, 2021