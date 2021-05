PSDB pede que STF obrigue Bolsonaro a usar máscara e respeitar isolamento

O PSDB entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) nesta sexta-feira, 21, pedindo à Corte que obrigue o presidente Jair Bolsonaro a usar máscara, respeitar o isolamento social e não causar mais aglomerações, como tem feito com frequência em agendas externas na capital e em viagens pelo país.

O pedido dos tucanos, que já havia sido anunciado pelo senador Tasso Jereissati (CE) durante depoimento do ex-ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo à CPI da Pandemia, na terça-feira, 18, solicita ao STF uma liminar para que o presidente passe a cumprir as recomendações sanitárias do Ministério da Saúde contra o coronavírus.

Segundo a ação subscrita pelos advogados Eugésio Pereira Maciel e Flávio Henrique Costa Pereira, uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), o comportamento de Bolsonaro viola “os princípios fundamentais da vida, saúde, impessoalidade e moralidade administrativas”. O partido pede que o presidente seja multado em caso de descumprimento das medidas.

“É fundamental, então, que os danos gerados à credibilidade das políticas do Ministério da Saúde pela conduta do requerido sejam imediatamente cessados para que se restaure a proteção da saúde e a coesão nacional no combate ao SARS-CoV-2”, diz a ADPF. A ação, endereçada ao presidente do STF, ministro Luiz Fux, ainda não foi distribuída a um ministro da Corte.