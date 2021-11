Prevent Senior suspende a venda de 27 planos de saúde

A Prevent Senior surpreendeu a direção da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) com a suspensão das vendas de 27 planos de saúde. Segundo o CEO da operadora, Fernando Parrillo, a decisão tem um objetivo. “Vamos focar os esforços em atender os nossos 550 mil beneficiários porque fomos vítimas do sistema político”, diz o empresário, que enfrenta duas CPIs e uma maratona de fiscalizações.

A previsão é que em 2022 a Prevent aumentaria a sua carteira em 20%. “Se tivermos uma nova onda da pandemia, este crescimento seria maior”, diz Parrillo.

A Prevent Senior só manterá à venda o plano Premium, válido para todo o Brasil, com valor médio de 1.848 reais. O movimento da empresa cria um problema para a ANS num momento de crise, pois os clientes dos planos mais baratos do mercado tinham, com a portabilidade e isenção de carências, a Prevent Senior como uma opção. Foi o que ocorreu, por exemplo, com a carteira de 490 mil vidas de planos individuais que a Amil colocou à venda no mercado.