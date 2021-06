Prevent Senior, que usou cloroquina contra a Covid, será chamada pela CPI

O presidente da CPI da Pandemia, senador Omar Aziz (PSD-AM), afirmou nesta terça-feira, 1º, que vai convocar representantes da rede de saúde privada Prevent Senior para depor na comissão que investiga as ações do governo no combate à Covid-19.

O anúncio foi feito durante audiência com a médica oncologista Nise Yamaguchi, que foi parceira da Prevent Senior na realização de estudos clínicos com pacientes sobre o uso da hidroxicloroquina no tratamento da doença.

Embora o medicamento não tenha eficácia comprovada contra a Covid-19, ele tem sido bastante defendido por Yamaguchi – inclusive durante o seu depoimento à CPI. Ela atua como uma espécie de conselheira informal de Jair Bolsonaro para o combate à pandemia e é apontada como integrante de um gabinete paralelo que assessora o governo na elaboração das políticas contra o coronavírus.

A afirmação de Aziz foi feita quando o senador Otto Alencar (PSD-BA) realizava um duro questionamento à senadora sobre de onde ela tirava as conclusões de que a cloroquina pode ajudar na cura de pacientes com Covid-19 e citava estudos internacionais conceituados que apontavam exatamente o contrário. Alencar dizia que queria os nomes, endereços e CPFs das pessoas que passaram pelo tratamento.

“Senador, com a Prevent Senior foi feita essa pesquisa e nós vamos trazer a Prevent Senior para saber. É onde a doutora Yamaguchi trabalhou. Aí nós vamos pedir todo o trabalho que foi feito lá, que deve ser um trabalho muito aprofundado”, afirmou Aziz.

O estudo feito pela Prevent Senior com pacientes tratados com cloroquina e azitromicina ocorreu no início da pandemia, em abril de 2020, mas foi suspenso pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep) por uma série de irregularidades éticas, que incluíam o início da pesquisa antes de autorização, a aplicação do coquetel em pacientes apenas com suspeitas de Covid-19 (quando a requisição de estudo citava apenas pessoas infectadas) e o aumento do número de participantes – no projeto constava 200, mas a terapia foi usada com quase 700 pessoas.

A Prevent Senior, que tem muitos clientes com idades mais avançadas e foi uma das instituições que mais registraram mortes no início da pandemia, se tornou uma das referências do uso da cloroquina contra a Covid-19 no país. Além de prescrever a droga para qualquer pessoa que relate sintomas de Covid-19 em uma das 5 000 teleconsultas feitas em média por mês, o grupo envia uma caixinha do remédio para a casa do paciente.