Presidente do Senado sonda prefeitos sobre vacinas privadas

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), se reuniu nesta quinta-feira, dia 1, com alguns prefeitos por meio de videoconferência para tratar de assuntos relacionados à pandemia. No meio da conversa, Pacheco quis saber a opinião dos representantes dos municípios sobre a compra de vacinas por parte da iniciativa privada. Acabou ouvindo deles um apoio grande à iniciativa. Os prefeitos defenderam que as empresas possam comprar os imunizantes de imediato — e não apenas depois que a vacinação dos grupos prioritários for concluída, desde que metade das doses adquiridas fossem doadas ao Sistema Único de Saúde (SUS), conforme a regra atual. Pacheco é autor do projeto de lei que foi aprovado e ampliou a compra de vacinas a empresários, além de legitimar a atuação de estados e municípios na busca por imunizantes. A compra de vacinas por empresas privadas ainda rende muita polêmica, dividindo opiniões de políticos e especialistas.

Além de sondar os prefeitos sobre a chegada das vacinas privadas, Pacheco colocou o departamento internacional do Senado à disposição para contatos no exterior e deve incluir um ou dois prefeitos no comitê criado para o combate à Covid-19 e que, justamente, recebeu críticas por não contar com todos os governadores e nem prefeitos.

No encontro, apenas um único tema tratado foi de fora da área da saúde: transporte público. É que, segundo os prefeitos, muitas empresas estão entregando contratos. Bruno Reis, prefeito de Salvador, foi destacado para falar sobre o tema. A reunião ocorreu com o Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades Brasileiras (Conectar), coordenado pela Frente Nacional dos Prefeitos.