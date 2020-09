CEO da Localiza doa R$ 500 mil a candidato do Novo em Belo Horizonte

A campanha municipal mal começou e dois candidatos do Novo largaram na frente dos adversários no financiamento de campanha, graças a doações polpudas do CEO da Localiza, Eugenio Pacelli Mattar, e do fundador do partido, João Amoêdo, ambos milionários. As doações privadas são o único meio de financiamento dos candidatos da sigla, que abre mão dos recursos do fundo eleitoral – neste ano, seriam 36,5 milhões de reais.

Escolhido pelo Novo para disputar a prefeitura de Belo Horizonte, o empresário Rodrigo Paiva recebeu um aporte de nada menos de 500.000 reais de Mattar em sua campanha, por meio de uma transferência eletrônica na terça-feira, 22. Com o valor doado, o presidente da Localiza indica que pode ultrapassar em 2020 o montante que injetou em campanhas eleitorais em 2018, quando foi o 40º maior doador, com 749.000 reais, divididos em catorze doações.

Já a candidata do Novo em Niterói, a engenheira Juliana Benício, recebeu 30.000 reais de João Amoêdo na segunda-feira, 21. Candidato a presidente há dois anos pelo partido, quando declarou um patrimônio de 425 milhões de reais, o empresário doou naquele ano 460.000 reais a campanhas, entre a sua própria candidatura e aportes nos caixas do partido em vinte estados.

Outro candidato a prefeito pelo partido, Dr. João Guilherme, em Curitiba, colocou a mão no próprio bolso e investiu 70.000 reais na sua campanha. O patrimônio declarado por ele à Justiça eleitoral foi de 13,1 milhões de reais.

