Prefeitura que emprega irmão de Bolsonaro anuncia visita de ministros

A prefeitura de Miracatu, no Vale da Ribeira, em São Paulo, anunciou que receberá Marcelo Queiroga (Saúde), Gilson Machado (Turismo) e Mario Frias (secretaria especial de Cultura) nesta sexta-feira, 28. O que uma cidade do interior, com menos de 20 000 habitantes, precisa ter para atrair dois ministros de Estado e um secretário especial do governo num mesmo dia? Provavelmente, a presença de um parente do chefe deles no comando do município ajude a explicar.

O prefeito da cidade é Vinícius Brandão Queiróz, eleito pelo PL nas últimas eleições. Mas, curiosamente, ele não ostenta o status de político mais importante daquela localidade. A posição cabe a um dos seus subordinados. O chefe de gabinete do prefeito atende pelo nome Renato Bolsonaro, irmão de Jair Bolsonaro. O Vale da Ribeira, região em que fica Miracatu, é o berço da família do presidente, onde ele viveu grande parte da infância e juventude.

O comunicado sobre as supostas visitas ilustres foram publicadas nesta quinta, 27, nos canais oficiais da prefeitura, como o perfil no Facebook. Segundo o anúncio, o trio de auxiliares de Bolsonaro chegará para participar de uma agenda no início da tarde, num encontro fechado ao público. O texto não não justifica, entretanto, a razão do evento.

Diz o comunicado: “É com muita alegria, que a Prefeitura Municipal de Miracatu comunica que Amanhã, 28 de Maio às 13h30, receberá a presença do Sr. Gilson Machado- Ministro do Estado do Turismo, do Sr. Marcelo Queiroga-Ministro do Estado da Saúde e do Mário Luís Frias-Secretário Especial da Cultura. Devido à pandemia, não será aberto ao público”.

A assessoria de imprensa do Ministério da Saúde informou que, ao menos até agora, não está prevista a viagem de Queiroga. A assessoria da secretaria de Cultura admite a possibilidade de Frias comparecer ao compromisso, mas diz que isso ainda não está definido. Já o Ministério do Turismo confirma que Machado deverá ir Miracatu. Acrescenta, porém, que não será a única cidade visitada por ele. Segundo sua assessoria, a agenda deverá incluir audiências em diversos outros municípios da região de Bolsonaro, como Juquiá, Registro.