Poucos apostam em Simone Tebet, primeira mulher a tentar chefiar o Senado

Candidata do MDB à presidência do Senado e primeira mulher a disputar o posto, a senadora Simone Tebet (MS) é vista por colegas – mesmo entre os que a apoiam – como absoluta “zebra” no páreo contra Rodrigo Pacheco (DEM-MG), candidato do governo Jair Bolsonaro e do atual presidente da Casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP).

A postulação dela é avaliada por alguns senadores emedebistas como mera “marcação de posição”. Na Câmara e no Senado, também não são poucos os correligionários que pensam que, ao lançar candidatos nas duas Casas — com o presidente da sigla, deputado Baleia Rossi (SP), disputando a chefia da Câmara –, a sigla poderia acabar sem nenhuma das duas.

Além de não ser unanimidade nem mesmo dentro do próprio partido, que tem a maior bancada do Senado (quatorze senadores), a candidatura de Simone também perdeu força nos últimos dias com Pacheco angariando apoios de partidos da oposição, como PT e PDT, e da maioria da bancada do PSDB, cujo apoio a senadora alardeava internamente. Os tucanos acabaram liberando os votos diante de uma tendência majoritária a favor do candidato do DEM.

“O MDB pode até dar a maioria dos votos a ela, mas empenho em campanha, virar votos, é outra conversa”, diz um dos membros da bancada emedebista, que inclui os líderes do governo no Congresso, Eduardo Gomes (TO), e no Senado, Fernando Bezerra Coelho (PE), além do ex-presidente da Casa Renan Calheiros (AL), com quem Simone Tebet disputou internamente em 2019 e foi derrotada. Próxima ao grupo Muda Senado, que reúne a ala lavajatista da Casa, a senadora é, a propósito, a anti-Renan na bancada – o senador alagoano é amplamente investigado pela Lava Jato.

O principal apoio que Tebet recebeu até agora veio exatamente do partido mais identificado com a Lava Jato no Senado, o Podemos do senador Álvaro Dias (PR), que tem nove parlamentares e é a terceira maior bancada da Casa, que tem no total 81 integrantes.

Como a votação é secreta, aliados de Simone mantêm o discurso de ainda apostar em traições entre potenciais eleitores de Pacheco, que já teria os 41 votos necessários para vencer. A preço de hoje, no entanto, há quem duvide até mesmo de que ela levará a candidatura até o fim.