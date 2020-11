PM amigo de Flávio Bolsonaro e Queiroz declara 400 mil reais em espécie Luiz Carlos Chagas de Souza Junior, o Chagas Bola, é candidato a vereador no Rio pelo PSL Por Juliana Castro - 3 nov 2020, 10h09

Amigo do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos) e do ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz, o policial militar Luiz Carlos Chagas de Souza Junior, o Chagas Bola (PSL), declarou à Justiça Eleitoral ter 400 mil reais em espécie.

O nome do PM consta na agenda com contatos de Márcia Aguiar, mulher de Queiroz, apreendida pelo Ministério Público do Rio. Quando foi preso em junho, o ex-assessor de Flávio tinha um cartão da empresa de vigilância privada de Chagas Bola, o Grupo Lewis, entre seus pertences. A empresa foi declarada pelo PM à Justiça Eleitoral pelo valor de 495 mil reais.

Essa é a terceira vez que Chagas Bola concorre a um mandato e, em todas elas, declarou ter dinheiro vivo como parte de seu patrimônio. Em 2016, quando disputou pela primeira vez uma vaga na Câmara, ele informou ter 100 mil reais em espécie e, dois anos depois, quando buscou uma vaga de deputado federal, disse ter 380 mil reais.

O patrimônio também aumentou consideravelmente no período. Esse ano, ele declarou ter 3,1 milhões em bens, contra 1,3 milhão informado em 2016 e 1,5 milhão na eleição seguinte, quando disputou um cargo de deputado federal.

Este ano, ele doou 30 mil reais à própria campanha. Também recebeu 300 mil reais da Direção Nacional do PSL.