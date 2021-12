PF diz que ataque hacker não afetou bancos de dados do Ministério da Saúde

A Polícia Federal informou em nota nesta tarde que o ataque hacker aos sistemas e ao site do Ministério da Saúde na madrugada desta sexta, 10, não afetou os bancos de dados da pasta, apesar de ter tirado as informações do ar. Uma equipe do Núcleo de Operações de Inteligência Cibernética esteve no data center do ministério e, em uma análise inicial, “foi constatado que os bancos de dados de sistemas do Ministério da Saúde não foram criptografados pelos hackers”.

Segundo a PF, a corporação foi acionada para apurar um “incidente de segurança cibernético” no ambiente de nuvem pública (AWS) que comprometeu sistemas de notificação de casos de Covid do Programa Nacional de Imunização e do ConecteSUS. Um inquérito foi instaurado para investigar os crimes de invasão de dispositivo informático, interrupção ou perturbação de serviço informático, telemático ou de informação de utilidade pública e associação criminosa (no caso de o ataque ter sido cometido por um grupo).

O incidente fez o governo anunciar que vai segurar por uma semana a adoção das medidas de restrição para viajantes que chegam do exterior, que estavam previstas para entrar em vigor neste sábado, 11.