Pesquisa: quem apoia e quem rejeita Bolsonaro e Lula para 2022

Representantes dos polos na corrida presidencial de 2022 e líderes das intenções de voto, como mostra pesquisa exclusiva feita pelo Paraná Pesquisas a VEJA, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) têm níveis similares de rejeição, ou seja, de eleitores que responderam ao levantamento não votar em um e outro de “jeito nenhum”: 48,1% para o capitão e 47,1% para o petista.

Em relação aos brasileiros que deram certeza de voto em um dos candidatos, Bolsonaro leva vantagem, 26,7% ante 22,3% de Lula, enquanto o ex-presidente é o que conta com mais eleitores dizendo que “poderia votar” nele em 2022: 28,7% a 23,7%.

A pesquisa também mostra gênero, idade, escolaridade, religião e região dos eleitores que dizem votar com certeza e de jeito nenhum nos dois candidatos. Os perfis dos eleitores que apoiam e rejeitam ambos são opostos.

Entre os segmentos que mais disseram que não votariam “de jeito nenhum” em Bolsonaro, os percentuais mais expressivos foram registrados entre as mulheres, jovens, moradores do Nordeste, pessoas com ensino fundamental e brasileiros de outros religiões (excluindo católicos e evangélicos0.

Em relação a Lula, rejeitaram qualquer chance de voto nele a maioria dos evangélicos, moradores das regiões Sul e Norte/Centro-Oeste e brasileiros com ensino superior completo ou com ensino médio.

Entre os que responderam votar “com certeza” no presidente, destacam-se evangélicos, homens, pessoas entre 45 e 59 anos, brasileiros com ensino superior e moradores do Sul.

No caso do petista, entre os eleitores mais decididos a votar nele estão brasileiros com idades de 45 a 59 anos, jovens de 16 a 24 anos, pessoas com ensino fundamental, sem religião e moradores do Nordeste.

Aprovação do governo

Segundo o Paraná Pesquisas, 43,8% dos brasileiros aprovam o governo de Jair Bolsonaro e 52,1% desaprovam, com 4% de pessoas que não sabem ou não opinaram.

O perfil majoritário do apoiador do governo é composto por homens (50,1%), com 60 anos ou mais (46,4%), ensino médio completo (45,1%), evangélicos (56,2%) e moradores do Sul (50,8%).

Os que desaprovam a gestão do presidente são em sua maioria mulheres (57%), jovens de 16 a 24 anos (58,7%), com Ensino Superior completo (55,9%), católicos (57,2%) e moradores de Nordeste (55%) e Sudeste (54,9%), duas regiões que, somadas, respondem por cerca de 70% do eleitorado nacional.