Pesquisa: líder, filho de Garotinho tenta manter a dinastia em Campos

Atualizado em 29 out 2020, 10h35 - Publicado em 29 out 2020, 10h19

Por Da Redação - Atualizado em 29 out 2020, 10h35 - Publicado em 29 out 2020, 10h19

O clã Garotinho tem chance de emplacar o seu terceiro prefeito em Campos dos Goytacazes, cidade de pouco mais de 500 000 habitantes no norte do estado do Rio de Janeiro. A cidade já foi governada por Anthony Garotinho e pela sua esposa, Rosinha Garotinho.

Agora, é a vez de um dos nove filhos do casal, Wladimir Garotinho (PSD), de 35 anos, tentar a sorte. Deputado federal no primeiro mandato, ele é um dos líderes na disputa pela prefeitura, com 28,1% das intenções de voto, segundo levantamento divulgado pelo Paraná Pesquisas nesta quinta-feira, 29.

Ele está empatado tecnicamente com Caio Vianna (PDT), de 31 anos, que tem 23,5% das intenções de voto. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos. Eles estão descolados do segundo pelotão, que tem Bruno Calil (Solidariedade), de 37 anos, com 7,2%, e o atual prefeito, Rafael Diniz (Cidadania), outro candidato jovem, também com 37 anos, com 6,6%.

A disputa pela liderança em Campos envolve dois herdeiros de políticos que já comandaram a prefeitura. Caio Vianna é filho de Arnaldo Vianna, que foi prefeito da cidade de 1998 a 2004 – ele era vice de Garotinho e assumiu quando o titular saiu para disputar a presidência da República em 1998. Em 2016, ele teve uma atitude inesperada: apoiou a candidatura a prefeito de Geraldo Pudim (MDB) contra o próprio filho, Caio, que ficou em terceiro lugar. O vencedor foi Rafael Diniz, que agora tenta a reeleição.

Já os Garotinho dominaram a política local nos anos 1990 e 2000. Anthony foi prefeito de 1989 a 1992 e depois de 1997 a 1998. Rosinha comandou a cidade entre 2009 e 2016.

Segundo o Paraná Pesquisas, Arnaldo Vianna tem a sua gestão mais bem avaliada que a família Garotinho. Questionado sobre quem foi o melhor prefeito de Campos dos Goytacazes, os eleitores apontaram Vianna em primeiro, com 46,3%, seguido de Rosinha (19,9%) e Anthony (10,4%).

Vale lembrar que o casal Anthony e Rosinha tem dois filhos tentando se eleger prefeitos. Na capital, a deputada federal Clarissa Garotinho (Pros) tem poucas chances de obter sucesso. Segundo pesquisa Datafolha feita entre os dias 20 e 21 de outubro, ela tem apenas 1% das intenções de voto.