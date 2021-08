Países recém-abertos a brasileiros têm alta na procura dos turistas daqui

Os destinos que há pouco tempo abriram as suas fronteiras para brasileiros já registram um aumento considerável na procura por viagens a lazer, segundo as operadoras de viagens. Os destaques são a França, que permite desde de julho a entrada visitantes vindos do Brasil, e a Suíça, com fronteiras abertas a partir do final de junho. Em ambos os países são exigidos um comprovante de vacinação das duas doses contra a Covid-19.

A França aceita visitantes completamente vacinados com os imunizantes da Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Jassen, que já foram aprovados pela Agência Europeia de Medicamentos. O órgão ainda estuda aceitar a CoronaVac. Na Suíça os imunizados com a vacina do laboratório chinês Sinovac estão liberados.

Segundo Aldo Leone Filho, as 40 agências clientes da Agaxtur Viagens registraram um aumento de 30% na procura por esses destinos. Na CVC, as buscas em todos os seus canais por viagens para a França cresceram cerca de 1000% e para a Suíça 3000%.

O diretor geral da Abreu no Brasil, Ronnie Corrêa, afirma que “em 2020, a aposta era a compra para destinos fechados com condições flexíveis, na expectativa da reabertura em 2021, mas atualmente, o foco está nos destinos já abertos para realização de viagens ainda em 2021”. A operadora, em menos de um mês de vendas, registou alta de 43% nas viagens para a França.

Apesar da movimentação mais recente, a procura e o volume de vendas ainda é maior para destinos no Caribe e no México, que se mantiveram sem restrições de fronteira durante toda a pandemia, e para destinos nacionais. Egito, Marrocos, Maldivas e Dubai, que estão fazendo a reabertura gradual do turismo, também têm registrada um grande crescimento nas vendas de viagens em relação ao ano passado.