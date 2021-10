Os projetos religiosos que podem ganhar as maiores quantias na Lei Rouanet

O número de projetos de cunho religioso aprovados para captação de verba via isenção fiscal com base na Lei Rouanet cresceram bastante em 2021 durante a gestão de Mário Frias como secretário especial de Cultura do governo Jair Bolsonaro: foi de um projeto em 2020 (Frias assumiu em junho), para dezenove neste ano. A lista inclui peças de teatro com personagens bíblicos, festivais com temática cristã, livros e filmes sobre santos, álbuns de música gospel e oficinas musicais ou pedagógicas capitaneadas por entidades religiosas.

Todos os projetos foram aprovados na Secretaria Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura, comandada por André Porciuncula, um policial militar da Bahia que já defendeu que a arte cristã ganhe espaço no fomento oficial. Nas redes sociais, ele publica trechos da Bíblia, elogia o escritor Olavo de Carvalho, guru da direita brasileira, e, ao lado de Frias, posa empunhando armas. Até o início do ano, uma comissão julgava as propostas, mas o mandato dos 21 membros venceu em abril, e Porciuncula passou a ser o único responsável pela aprovação.

No total, a secretaria aprovou a captação de 6,7 milhões de reais para esses projetos em 2021. As verbas para cada um vão de 104.000 reais a 1,7 milhão de reais. O maior montante é para o plano de atividades anual do Instituto Religioso-Ortodoxo Beit Yakov, que oferece atividades educacionais e artísticas, que vão do teatro e música ao curso de judaísmo e língua hebraica. A entidade é uma das poucas proponentes da lista que já conseguiram captar recursos até o momento: tem três patrocinadores para as atividades.

O segundo da lista é a peça Qohélet/O-Que-Sabe, montagem de um poema bíblico do livro bíblico de Eclesiastes, com aprovação para captar 997.128 reais. A mesma companhia de teatro responsável por essa proposta, a Cia. BR116, teve financiamento recusado pela Secretaria Especial de Cultura neste ano. No caso do projeto recusado, era a peça O Santo Inquérito, escrita em 1966. que retrata um tribunal de inquisição em Portugal e faz metáforas com as torturas na ditadura militar brasileira.

Confira a lista de projetos religiosos aprovados em 2021:

1. Plano Anual Beit Yakov 2021

Programa de atividades culturais do Instituto Educacional Beneficente Israelita-Brasileiro Religioso-Ortodoxo Beit Yakov

R$ 1.717.382

2. Qohélet/O-Que-Sabe

Peça de teatro baseada em poema bíblico do livro de Eclesiastes

R$ 997.128

3. Espaço K 18 anos

Livro sobre a história da Associação Beneficente Cultural de Juventude Judaica Bracha Caroline

R$ 617.330

4. Música no bairro

Projeto musical da Associação Evangélica Cristo Redentor

R$ 517.338

5. Irmã Dulce, a Milagreira

Biografia da santa brasileira

R$ 303.847

6. Sons de esperança

Projeto musical da Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais

R$ 200.000

7. A Arte das Catedrais do Paraná

Livro sobre a história de igrejas paranaenses

R$ 199.925

8. Projeto Experience

Álbum do cantor gospel Iago Santos

R$ 199.871

9. Santa Marina, o Monge

Filme documentário sobre a vida da religiosa

R$ 199.734

10. Missal

Teatro sobre a Festa do Divino em Minas Gerais

R$ 199.671

11. Revista Devarim

Periódico sobre tradições judaicas

R$ 198.414

12. TS Music Gospel

DVD da artista gospel Thais Silva Oliveira de Souza

R$ 198.234

13. A Festa do Divino e as Caixeiras do Maranhão

Documentário sobre tradição religiosa

R$ 189.111

14. A arte em sucata

Projeto pedagógico da Associação Beneficente Cultural Religiosa Centro Judaico do Brooklin

R$ 186.936

15. Música para Crianças – Palavras em Movimento

Peça de teatro infantil com personagens bíblicos

R$ 186.936

16. Cavalhada e Festa de Nossa Senhora de Nazareth

Teatro de tradição católica

R$ 166.870

17. A Paixão de Cristo de Rio Pardo (RS)

Teatro de tradição católica

R$ 161.287

18. Folclore e a literatura brasileira

Projeto pedagógico da Associação Beneficente Cultural Religiosa Centro Judaico do Brooklin

R$ 119.856

19. Paixão de Cristo Segundo Antonina:

Teatro de tradição católica

R$ 104.924