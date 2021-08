Os partidos que devem enterrar de vez a ideia do voto impresso

Ainda há dúvidas se a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) do voto impresso será realmente votada pelo plenário da Câmara nessa terça-feira, 10. O que existe de mais certo em relação ao assunto é o fato de que a proposta não deve passar no plenário, já que a maioria dos partidos decidiu orientar suas bancadas contra o voto impresso.

Presidentes de onze legendas se uniram em julho para barrar a proposta e reafirmar a confiança no atual sistema eleitoral eletrônico. Essas legendas devem manter a posição contra o voto impresso na votação: DEM, PL, Solidariedade, Cidadania, MDB, PSD, PSDB e Avante. Os partidos da oposição PT, PCdoB, Rede, PSB, PDT, PSOL e PV também são contrários ao voto impresso. Pode ainda entrar nesse bloco o Patriota. O representante do partido rejeitou a proposta na votação realizada recentemente na comissão especial da Câmara dos Deputados. O Novo liberou o voto de seu deputado, Paulo Ganime, que já disse não concordar com a ideia.