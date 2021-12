Operação da PF mira PCC por tráfico de cocaína da Bolívia para o Brasil

A Polícia Federal (PF) cumpre na manhã desta quinta-feira, 2, 15 mandados de prisão preventiva e 30 mandados de busca em oito estados para desarticular um esquema do PCC para o tráfico internacional de cocaína através da rota Bolívia-Paraguai-Brasil com o uso de aeronaves. Os mandados fazem parte da Operação Manifest e é realizada nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Roraima e no Distrito Federal.

A força-tarefa executa ordens judiciais para bloqueio de imóveis e contas bancárias, sequestro e apreensão de dez aeronaves e outros veículos e bens que estiverem em poder de grupo criminoso especializado que atuava em favor da facção.

Segundo a PF, as investigações nessa rota começaram em dezembro de 2020 a partir de um acidente aéreo na cidade de Muitos Capões, no Rio Grande do Sul. À época, um avião utilizado para transportar a droga pousou em uma região de plantação e ficou escondido no local por cerca de uma semana.

Ainda de acordo com as investigações, organização criminosa é formada por empresários do setor de aviação agrícola, advogados, pilotos e pessoas ligadas ao PCC. Os crimes identificados pela PF foram tráfico internacional de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro.