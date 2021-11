O silêncio dos ex-colegas de Lava Jato sobre a filiação de Moro ao Podemos

A filiação do ex-juiz Sergio Moro ao Podemos para disputar a presidência da República em 2022, prevista para o próximo dia 10, foi recebida com absoluta frieza por enquanto entre os seus antigos colegas da Operação Lava Jato. Até o momento, nenhuma palavra de apoio à possibilidade de Moro disputar votos com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Procurador mais atuante nas redes sociais e um dos rostos mais conhecidos da operação, Deltan Dallagnol está engajado em outra pauta: a prisão em segunda instância. Ele cobra a tramitação da PEC 199/2019 e estimula seus seguidores a pressionarem parlamentares. “Já sabemos que o Brasil é o único país da ONU que não permite o cumprimento da pena após condenação em 2ª instância. Mas e agora? O que podemos fazer para mudar essa realidade?”, escreveu.

As últimas menções de Deltan a Moro aconteceram em julho, para comentar a decisão do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), para vetar o uso da delação da Odebrecht em processo da Lava Jato, e em março, a respeito da decisão do Supremo que reconheceu a suspeição do ex-juiz para analisar os processos de Lula.

O silêncio a respeito da candidatura de Moro também impera entre os procuradores Thaméa Danelon, Roberson Pozzobon, Jerusa Viecili e do hoje advogado e ex-procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, todos atuantes nas redes sociais.

No final de 2018, quando Moro se aproximava da política, os procuradores demonstraram rejeição ao gesto, segundo diálogos vazados à época pelo site The Intercept Brasil. Laura Tessler, por exemplo, disse em 31 de outubro de 2018: “Acho péssimo (…), vai queimar a Lava Jato”, escreveu no grupo de procuradores. No mesmo dia, Isabel Cristina Groba Vieira, da força-tarefa de Curitiba, afirma: “Ele (Moro) se perdeu (na vaidade) e pode levar a Lava Jato junto”, postou. Outro procurador Antônio Carlos Welter, enfatizou que a postura de Moro era “incompatível com a de juiz”.

Nos mesmos diálogos vazados, os procuradores sempre demonstraram entusiasmo e deferência a Moro. “Você é o cara”, chegou a escrever Dallagnol ao então juiz em uma das conversas, que também mostraram que o grupo contava com o apoio de Moro ao projeto das Dez Medidas Contra a Corrupção, concebido por procuradores do Ministério Público Federal.

Novos companheiros

Reportagem de VEJA mostra que, agora no Podemos em sua empreitada eleitoral, Moro terá a companhia de parlamentares investigados ou condenados por uma série de delitos. Dos dez membros da sigla com assento na Câmara dos Deputados, sete têm ou já tiveram problemas com a Justiça. O partido tem ainda nove senadores, dos quais três também já se enrolaram com o Poder Judiciário, segundo levantamento feito por VEJA em tribunais estaduais, federais e na Justiça Eleitoral.