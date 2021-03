O que pensa o presidente do Conass sobre o discurso de Pazuello

Presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e secretário de Saúde do Maranhão, Carlos Lula opinou sobre o discurso que Eduardo Pazuello do Ministério da Saúde, divulgado com exclusividade por VEJA nesta quarta-feira, 24.

Em sua fala, Pazuello diz desconhecer um governador ou secretário estadual que tenha se sentido desamparado durante a gestão de Pazuello. “Ele era atencioso sim. Nem sempre conseguia resolver, mas era atencioso. Acho que quis dizer isso”, afirmou Carlos Lula.

Ao lado de seu substituto, Marcelo Queiroga, Pazuello desabafou em sua despedida: afirmou que sofreu pressões de políticos interessados num “pixulé”, disse que levou para a pasta atributos militares como “probidade e honestidade” e que caiu depois de identificar um grupo de médicos do ministério disposto a boicotá-lo.

“Foi sincero, acima de tudo. É a avaliação dele, né? Foi completamente sincero sobre o que ele acha do ministério”, afirmou o presidente do Conass.