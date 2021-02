O que pensa o presidente da OAB sobre a prisão de Daniel Silveira

A prisão do deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ), ordenada pelo ministro Alexandre de Moraes e referendada na quarta-feira, 17, por unanimidade pelo plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ainda está dando muito o que falar. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, disse à VEJA que a decisão da Corte foi correta.

“Acho extremante coerente. Imunidade parlamentar não é um escudo para a destruição da democracia. É uma proteção democrática, não seu caminho de morte”, afirmou o presidente da entidade.

Santa Cruz não poupou críticas ao parlamentar, que ganhou notoriedade ainda durante a campanha de 2018, quando foi um dos personagens que destruíram uma placa com o nome da vereadora Marielle Franco.

“Acho um personagem deletério para a vida pública brasileira. Exemplo cabal da mediocridade política do momento. Estranho mesmo é que o debate sobre a prisão de um fascista esteja desviando atenções da paralisação da vacinação”, disse.

Silveira foi preso na noite de terça-feira, 16, após ter atacado a Corte e defendido o AI-5 em um vídeo. O rebuliço diante da prisão fez com que a Câmara dos Deputados adiasse a votação da Medida Provisória 1.026/21, que facilita a compra de vacinas contra a Covid-19, cuja votação estava pautada para esta quinta-feira, 18. As sessões que estavam agendadas deram lugar à discussão sobre a detenção do deputado.