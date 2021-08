O popular início de gestão de João Campos, mais jovem prefeito de capital

Herdeiro político do pai, Eduardo Campos, morto em acidente aéreo em 2014 quando disputava a Presidência da República, João Campos (PSB), que aos 27 anos foi o mais jovem prefeito eleito nas capitais do país em 2020, começou bem o seu mandato à frente da prefeitura de Recife — iniciado em janeiro deste ano.

Segundo levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas entre os dias 24 e 27 de agosto, João Campos tem sua administração aprovada por 64,3% dos recifenses – outros 29% desaprovam e 6,6% não souberam ou não quiseram opinar.

Quando foram questionados sobre como avaliam a gestão de Campos, 41,% a classificaram como “ótima/boa”, enquanto 22,4% a consideraram “péssima” – outros 33,4% disseram “regular” e 2,7% não souberam ou não quiseram responder.

João Campos foi eleito no segundo turno com 56,3% dos votos válidos contra 44,7% de sua prima, a deputada federal Marília Arraes (PT) – ele é bisneto e ela é neto do ex-governador Miguel Arraes, o patriarca político da família e uma das maiores lideranças da história de Pernambuco.

A briga acirrada com a prima petista colocou Campos em rota de colisão com o PT, o que o levou a articular uma candidatura de terceira via para a Presidência da República em 2022. Há duas semanas, no entanto, ele se encontrou com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tenta reatar a histórica aliança entre PT e PSB no estado e assim facilitar a costura entre os dois partidos para a disputa nacional. Para isso, o aval de João Campos é fundamental.

A pesquisa ouviu 482 eleitores de Recife por meio de entrevistas telefônicas, sem o uso de robôs. A margem de erro é de 4,5 pontos percentuais para mais ou para menos.