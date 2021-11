O papel de Rodrigo Garcia nas prévias do PSDB em São Paulo

Enquanto o governador de São Paulo, João Doria, passou a maior parte da campanha das prévias do PSDB para a Presidência buscando votos de tucanos de outros estados, coube ao vice-governador paulista, Rodrigo Garcia, garantir apoio de correligionários do partido dentro de solo paulista. Foi Garcia quem articulou o apoio declarado na noite desta quinta-feira, 17, a Doria pelo senador José Serra. Foi ele também quem convenceu a também senadora Mara Gabrilli a se posicionar a favor do paulista na disputa do próximo domingo.

Garcia havia conversado com Serra por duas ocasiões para construir uma nota pública de apoio. Nesta quinta, o vice-governador foi até a casa do senador, em São Paulo, para fechar a aliança.

Embora seja um tucano de penas novas (ele era do DEM e migrou para o PSDB no primeiro semestre deste ano), Garcia tem bom trânsito com os tucanos da velha guarda por ter sido secretário de Geraldo Alckmin e líder do DEM na Câmara no momento em que os dois partidos eram aliados umbilicais.

Garcia é candidato único nas prévias regionais para escolha do partido para o candidato ao governo de São Paulo (a votação, que será uma formalidade para homologação do nome, também ocorre neste domingo, 21). Ao longo dos últimos meses, ele percorreu todos os diretórios municipais do partido para fazer campanha — que consistia, em algumas vezes, em se apresentar para os novos correligionários e, ao mesmo tempo, defender o nome de Doria entre os eleitores do interior. O trabalho foi feito em parceria com o presidente do diretório estadual, Marco Vinholi.