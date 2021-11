O otimismo de Doria e a receita para evitar ‘tapetão’ nas prévias do PSDB

Terminado o prazo para que os filiados do PSDB se inscrevessem no processo eleitoral das prévias partidárias para a Presidência da República, a campanha do governador de São Paulo, João Doria, faz contas e se mostra otimista: a equipe estima que Doria terá 60% dos votos no próximo domingo, 21, contra 35% do principal rival, Eduardo Leite. Correndo por fora, a disputa tem também o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio.

A campanha de Doria avalia que a diferença a favor dele tende a ser mais alta até a votação com base na crença da repetição “efeito manada”, como é chamada a tendência de migração de votos de última hora em favor de quem está na frente. Para os correligionários do governador, o cenário ideal é uma vitória por larga margem. Dessa forma, acreditam os membros da equipe, as chances de contestação do resultado na Justiça ficam menores (o chamado “tapetão”). A possibilidade de a disputa ser levada aos tribunais não é pequena, tamanha a quantidade de problemas que ocorreram ao longo do processo, culminando com as dúvidas a respeito da confiabilidade do aplicativo criado para a computação dos votos.

Foi por meio desse aplicativo que cerca de 39 000 pessoas se inscreveram no processo das prévias. Desse total, 24 652 (ou 62%) são eleitores de São Paulo. Em sua grande maioria, eles devem apoiar o governador paulista. O Rio Grande do Sul, estado de Leite, tem 3 603 inscritos (9% do total). Minas Gerais, outro estado que está com o gaúcho, inscreveu 1 585 eleitores (4%).

Ao longo desta semana, a campanha de Leite já tentou adiar a disputa sob argumentos de que falhas encontradas no aplicativo que contabilizará os votos poderiam inviabilizar o processo, o que também foi visto como uma tentativa dos gaúchos de levar a disputa para o tapetão — o movimento pegou mal, e o próprio Leite foi às redes sociais desautorizar seus auxiliares. A campanha do gaúcho, aliás, também vem dizendo que continua otimista com a vitória.