O herdeiro de Pezão na política Enteado do ex-governador, Roberto Horta Jardim concorre a uma vaga de vereador em Piraí Por Juliana Castro 12 nov 2020, 13h40

Em prisão domiciliar desde dezembro de 2019, o ex-governador do Rio Luiz Fernando Pezão pode ter um herdeiro na política. Seu enteado, a quem ele criou como filho, concorre pela primeira vez a um mandato. Roberto Horta Jardim, de 39 anos, disputa uma vaga na Câmara Municipal de Piraí, cidade natal de Pezão e da qual ele foi prefeito antes de ser governador.

Para sua primeira candidatura, Roberto passou longe do MDB, partido pelo qual Pezão se elegeu governador e que ficou completamente esvaziado após as prisões de seus principais caciques no Rio — ele concorre pelo PSB. Dos 11.900 reais que arrecadou na campanha, 3.200 reais foram doados pela mãe, a ex-primeira-dama Maria Lúcia Horta Jardim. Pezão, até agora, não doou nada. O ex-governador, atualmente, está internado com Covid-19.