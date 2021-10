Novos colegas no PSD mineiro, Kalil e Pacheco têm histórico de farpas

Unidos no diretório mineiro do PSD a partir desta semana, Rodrigo Pacheco e Alexandre Kalil têm um passado de confrontos recém-superado. Na quarta-feira, 27, o prefeito de Belo Horizonte foi a Brasília prestigiar a cerimônia de filiação do presidente do Congresso, mas os dois já protagonizaram alguns embates acalorados nas eleições municipais, antes de entrarem em acordo neste ano.

Pacheco e Kalil foram adversários em 2016 na disputa pela capital de Minas Gerais, quando o atual prefeito teve a sua primeira vitória eleitoral logo em sua estreia na política. Naquele ano, o ex-presidente do Atlético Mineiro tentava colar no parlamentar a imagem de representante da “velha política”: Pacheco à época estava no MDB e o rival criticava sua relação com Michel Temer, Renan Calheiros e Eduardo Cunha. O Brasil vivia o auge da Lava Jato, e o MDB tinha sua imagem riscada pelas operações contra corrupção.

“O candidato Kalil, que gosta de dizer que não é político mas quer ser prefeito, já começou a praticar o pior tipo de política antes mesmo de ocupar um cargo”, dizia Pacheco em um vídeo da campanha de 2016, em resposta às críticas. Ele lembrava que o vice na chapa adversária já tinha sido vereador e deputado federal pelo PT: “Isso não é errado, isso é fazer política”.

No primeiro debate da campanha, eles entraram em rota de colisão ao debater o assunto. O emedebista reclamou que uma propaganda atribuiu a ele “padrinhos políticos que nunca tive”. Kalil respondeu que se dava bem com a maior parte dos políticos no debate e da capital, mas que Pacheco estava em Belo Horizonte “há muito pouco tempo” – o senador nasceu em Rondônia e foi criado na cidade de Passos, no interior de Minas Gerais. O parlamentar terminou a eleição em terceiro lugar, e no segundo turno apoiou o rival de Kalil.

No ano passado, enquanto o prefeito concorria à reeleição, eles voltaram a trocar críticas através da imprensa. Pacheco apoiou um candidato do Cidadania na disputa, e chegou a dizer que a prefeitura poderia investir mais recursos em limpeza, saúde e assistência social do que a gestão vinha fazendo. O prefeito ironizou, questionando se havia chovido dinheiro.

Kalil não discursou no evento da filiação de Pacheco, mas tem defendido publicamente a pré-candidatura do senador à presidência da República. A troca de farpas diminuiu já durante a campanha de Pacheco à chefia do Senado. Foi em uma reunião na casa do prefeito que a adesão do PSD à candidatura foi selada. Desde então, as críticas cessaram.