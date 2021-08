Novo ídolo bolsonarista, Sérgio Reis está chateado

O cantor sertanejo Sérgio Reis, que se transformou em um novo ídolo para os bolsonaristas, está chateado com a repercussão de suas falas contra o Supremo Tribunal Federal e em defesa de Jair Bolsonaro — o músico, que também é ex-deputado federal, apareceu em um vídeo, que viralizou nas redes sociais, convocando manifestações de rua a favor do presidente “para salvar o Brasil”. O ato, previsto para o dia 7 de setembro, estaria sendo organizado, segundo ele, junto com agricultores e caminhoneiros.

Apesar de suas declarações terem atraído a simpatia dos bolsonaristas nas redes sociais, a repercussão foi negativa em outros segmentos. Lideranças dos caminhoneiros, por exemplo, negaram participação na organização de qualquer ato, criticaram a atitude do cantor e disseram que ele não representa a categoria. Opositores do presidente afirmaram que as falas do músico atacando as instituições poderiam levá-lo à prisão, como ocorreu com outros defensores de Bolsonaro, como o presidente do PTB, Roberto Jefferson, e o deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ).

Segundo a sua esposa, Ângela Marcia Firmo Bavini, com quem ele é casado desde 2008, Sérgio Reis ficou muito mal com a repercussão negativa e com as interpretações dadas ao seu discurso. Ela afirmou a VEJA que ele foi ao médico nesta segunda-feira, 16, e que seguirá orientação médica para não falar mais sobre o assunto, ao menos por ora. “Ele já tem 81 anos e tem problemas de saúde, é cardiopata”, disse.