No Ceará, dois em cada três eleitores desaprovam o governo Bolsonaro

Dois em cada três cearenses (65,7%) desaprovam o governo do presidente Jair Bolsonaro, segundo levantamento feito entre os dias 25 e 29 de junho pelo instituto Paraná Pesquisas. Outros 29,8% aprovam, e 4,5% não souberam ou não quiseram responder. A desaprovação chega a 73% entre as mulheres, o contingente que mais rejeita Bolsonaro no estado.

Quando é perguntado ao eleitor como ele avalia a gestão federal, 59% a consideram ruim ou péssima, enquanto 20,8% a consideram regular. Outros 19,4% a têm como regular e 0,9% não souberam ou não quiseram responder.

A má avaliação de Bolsonaro no estado se reflete na pesquisa sobre a sucessão presidencial em 2022: o presidente aparece com 19,4% das intenções de voto, bem atrás do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (45,9%) e pouco acima do ex-governador do estado Ciro Gomes, do PDT (13,3%). A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

A pesquisa foi feita por meio de entrevistas telefônicas (sem o uso de robôs) com 1.528 eleitores de 84 municípios do estado.