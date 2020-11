Nas capitais, PT pode ter o seu pior desempenho desde que foi criado

O PT apostava nas eleições municipais de 2020 para reverter o fiasco de 2016, quando o partido sofreu um duro revés nas urnas – na esteira da Operação Lava Jato e do impeachment de Dilma Roussef, elegeu apenas um prefeito nas capitais (Marcus Alexandre, em Rio Branco) e sofreu derrotas importantes como a não reeleição de Fernando Haddad em São Paulo.

Mas, aparentemente, a legenda corre o risco de um novo vexame nas principais cidades, porque só tem dois candidatos disputando o segundo turno nas capitais – Marília Arraes em Pernambuco e João Coser em Vitória -, mas ambos têm a vitória ameaçada, segundo as últimas pesquisas.

Segundo pesquisa Ibope feita no Recife entre segunda-feira, 23, e quarta-feira, 25, Marília recuou de 53% para 49%, enquanto seu adversário, João Campos (PSB), oscilou de 47% para 51%. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. A queda da petista ocorre no momento em que ela ficou sob a suspeita da prática de rachadinha — caso foi revelado por reportagem de VEJA — e foi notificada pela Justiça em processo no qual é acusada de improbidade administrativa pela contratação de funcionários fantasmas quando era vereadora na capital pernambucana.

Já em Vitória, no levantamento feito pelo instituto entre os dias 21 e 23 de novembro, o delegado bolsonarista Lorenzo Pazolini (Republicanos) aparece à frente com 53% dos votos válidos, enquanto o ex-prefeito João Coser (PT) tem 47%. Como a margem de erro é de quatro pontos, eles estão tecnicamente empatados.

Mesmo que consiga eleger ambos, o PT ainda assim só teria um resultado um pouco melhor que o de 2016 e igual ao de 1996, quando elegeu apenas dois prefeitos também: Raul Pont, em Porto Alegre, e Edmilson Rodrigues, em Belém.

Se não eleger nenhum, será o pior resultado da história do partido nas disputas municipais – a legenda, criada em 1980, disputou a sua primeira eleição para prefeituras de capitais em 1988 (na ditadura militar, não havia eleição nas sedes de estado).

O auge da hegemonia petista nas capitais ocorreu em 2004, a primeira disputa municipal após a chegada de Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência da República – naquele ano, o partido elegeu nove prefeitos.

Veja abaixo o desempenho do PT nas eleições municipais desde a redemocratização do país:

2016

Marcus Alexandre (Rio Branco)

2012

Fernando Haddad (São Paulo)

Paulo Garcia (Goiânia)

Luciano Cartaxo (João Pessoa)

Marcus Alexandre (Rio Branco)

2008

Luizianne Lins (Fortaleza)

João da Costa (Recife)

João Coser (Vitória)

Raul Filho (Palmas)

Roberto Sobrinho (Porto Velho)

Raimundo Angelim (Rio Branco)

2004

Fernando Pimentel (Belo Horizonte)

Luizianne Lins (Fortaleza)

João Paulo (Recife)

Marcelo Deda (Aracaju)

João Coser (Vitória)

Raimundo Angelim (Rio Branco)

João Henrique Pimentel (Macapá)

Raul Filho (Palmas)

Roberto Sobrinho (Porto Velho)

2000

Marta Suplicy (São Paulo)

Tarso Genro (Porto Alegre)

João Paulo (Recife)

Edmilson Rodrigues (Belém)

Pedro Wilson (Goiânia)

Marcelo Deda (Aracaju)

1996

Edmilson Rodrigues (Belém)

Raul Pont (Porto Alegre)

1992

Patrus Ananias (Belo Horizonte)

Darci Accorsi (Goiânia)

Tarso Genro (Porto Alegre)

Jorge Viana (Rio Branco)

1988

Luiza Erundina (São Paulo)

Olívio Dutra (Porto Alegre)

Vitor Buaiz (Vitória)

