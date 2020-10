Na pandemia, Marcha para Jesus será em forma de carreata e shows drive-in

Atualizado em 27 out 2020, 20h47 - Publicado em 27 out 2020, 20h44

Os organizadores da Marcha para Jesus precisaram se reinventar em tempos de pandemia. Devido aos riscos de transmissão do novo coronavírus em aglomerações, o evento não terá as milhares de pessoas marchando na edição deste ano, pois foi transformado em uma carreata solidária, puxada por trios elétricos, que partirá do Obelisco do Ibirapuera na próxima segunda-feira, 2, na Zona Sul de São Paulo.

A carreata pretende arrecadar alimentos e roupas para serem doados. Do Ibirapuera, partirão bandas em cima dos trios elétricos em direção ao Pavilhão de Exposições do Anhembi, na Zona Norte, onde a marcha terminará com shows de artistas de música gospel, que só poderão ser assistidos pelas pessoas de dentro do carro, no sistema de drive-in. No Anhembi, onde ocorrerão as apresentações, só poderão entrar 1 500 veículos, que já foram cadastrados pelos organizadores.

Na edição do ano passado, a Marcha para Jesus divulgou a presença de três milhões de pessoas. O evento é organizado no país desde 1993.