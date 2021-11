Na lista vermelha da Interpol, Allan dos Santos é foragido há quase um mês

O blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, que teve a prisão preventiva decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, no último dia 5 de outubro, continua foragido quase um mês após a decisão. Autoridades que acompanham o caso dizem desconhecer o paradeiro exato de um dos principais ativistas do bolsonarismo na internet.

O mais provável é que ele esteja nos Estados Unidos, onde criou e hospedou recentemente um site para escapar da decisão do ministro que suspendeu os seus perfis nas redes sociais. Allan dos Santos é fundador do canal Terça Livre, usado, segundo a Polícia Federal, para disseminar “discurso de ódio, com nítidas mensagens contrárias à democracia e ao estado de direito”.

Na decisão em que ordenou a prisão, Moraes também determinou às autoridades competentes que iniciassem o processo de extradição de Santos e fizessem a inclusão de seu nome na lista da Difusão Vermelha da Interpol, a fim de que ele possa ser preso no exterior.

Investigadores suspeitam que o blogueiro esteja vivendo em Washington, local apontado por um perfil no Twitter que faz propaganda de seu site americano. Na página, Santos pede que seus seguidores façam assinatura para ter acesso ao conteúdo – os planos saem por 10, 20 ou 100 dólares. O título de um dos últimos textos publicados é “A razão dos presos políticos serem esquecidos”.