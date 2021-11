Movimento ligado a Greta pede ensino sobre o clima nas escolas do Brasil

Um grupo de estudantes entregou um manifesto aos governadores brasileiros presentes na 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP26) pedindo a inclusão da educação climática na grade curricular das escolas públicas e privadas do Brasil.

A criação do manifesto foi uma parceria entre a ONG Climate Reality Project Brasil e o Fridays for Future (“sextas-feiras pelo futuro”, em tradução livre, que defende que os estudantes usem esse dia para lutar pelo clima), movimento do qual faz parte a jovem Greta Thunberg, 18 anos, que ficou conhecida a partir de 2019 como uma das mais influentes ativistas do meio ambiente após participar da Cúpula do Clima da ONU em Nova York naquele ano. Antes, ela havia liderado protesto de estudantes em frente ao Parlamento da Suécia, em Estocolmo, onde defendia a “greve escolar pelo clima”.

O documento entregue aos governadores, entre eles Renato Casagrande (Espírito Santo) e João Doria (São Paulo), foi produzido e assinado por doze alunos de várias regiões do Brasil e propõe que as aulas passem a ter mais disciplinas com conteúdos científicos e atividades extracurriculares sobre crise climática e sustentabilidade, além de as turmas terem participação maior em movimentos mundiais relacionados ao meio ambiente.

Segundo o texto do manifesto, a mudança é necessária a fim de permitir que “os estudantes não sejam somente preparados para o vestibular e o mercado de trabalho tradicionais, mas que se formem como cidadãos globais, informados sobre as questões mais urgentes já enfrentadas pela humanidade”. “No mundo atual, todo profissional tem relação com o clima, a diferença é se ele está trabalhando contra ou a favor”, diz o texto.