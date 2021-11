Morre o ex-senador, ex-ministro e ex-governador de Goiás Iris Rezende

O ex-governador de Goiás, ex-prefeito de Goiânia e ex-senador Iris Rezende, morreu nesta terça-feira, 9, aos 87 anos, no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, em decorrência de um acidente vascular cerebral (AVC) do qual foi vítima no dia 6 de agosto.

Rezende estava intubado desde sábado, 6, para tratar de uma infecção pulmonar. Ele já havia passado por uma cirurgia no Instituto Neurológico logo após ter o AVC diagnosticado. À época, o procedimento que foi considerado “bem-sucedido” pelos médicos.

Iris Rezende foi um dos principais políticos da história de Goiás. Ele começou a carreira política nos antigos PTB e PSDB, mas foi como filiado ao MDB por mais de 55 anos (entre 1966 e 2021) que ele construiu a maior parte de sua trajetória. Em 1969, teve o seu mandato de prefeito de Goiânia cassado pela ditadura militar e só teve os seus direitos políticos restabelecidos em 1979, com Lei da Anistia.

Foi prefeito de Goiânia por três mandatos, governador por dois, senador entre 1995 e 2003 e ministro da Agricultura no governo José Sarney e da Justiça na gestão de Fernando Henrique Cardoso. Seu último cargo político foi o de prefeito de Goiânia entre 2017 e 2020.

Durante minha campanha ao Senado Federal, passei a conviver frequentemente com @IrisRezendeM. A paixão por Goiás, o sentimento de paternidade por Goiânia, os gestos, as ações e a história comprovam o quanto Iris foi um homem público exemplar. pic.twitter.com/LLTc3yNdjL — Ronaldo Caiado (@ronaldocaiado) November 9, 2021

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), decretou luto oficial de sete dias no estado. “Nosso estado chora a sua partida. meu amigo”, postou no Twitter. O seu enterro será às 17h, no cemitério Santana, em Goiânia – seu corpo será velado no Palácio das Esmeraldas, sede do governo goiano, a partir das 11h.