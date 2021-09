Moraes compartilha com TSE provas de inquéritos sobre fake news

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, compartilhou, nesta quinta-feira (15), com o Tribunal Superior Eleitoral as provas de dois inquéritos que correm no STF sobre a disseminação notícias falsas a partir das Eleições de 2018.

A documentação foi enviada ao gabinete do ministro Luis Felipe Salomão, corregedor-geral da Justiça Eleitoral, que já conduz investigações sobre suposto abuso de poder político e econômico durante a última campanha para a Presidência da República.

Os inquéritos 4.781 e 4.828, relatados por Moraes, apuram a existência de uma organização criminosa atuante na internet, organizada em núcleos político, de produção e financiamento, que estaria em funcionamento desde 2018 e se estendido pela campanha de 2020.

Em agosto, Moraes autorizou a inclusão do presidente Jair Bolsonaro na lista de investigados do caso. O ministro atendeu a um pedido do TSE para que o presidente seja alvo de apurações por espalhar mentiras contra o sistema eleitoral.