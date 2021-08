Moraes arquiva representação de senadores contra Aras por prevaricação

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), arquivou nesta segunda-feira, 23, uma representação feita por senadores contra o procurador-geral da República, Augusto Aras, por suposto crime de prevaricação. Os senadores Fabiano Contarato (Rede-ES) e Alessandro Vieira (Cidadania-SE) acusaram Aras de omissão em relação ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Segundo Moraes, não há justa causa para a abertura de inquérito, pois membros do Ministério Público gozam de independência funcional. O ministro determinou o arquivamento do caso.

Na decisão, Moraes afirma que, excepcionalmente, é possível responsabilizar penal, civil e administrativamente membros do Ministério Público que cometam abuso de poder ou desvio de finalidade no exercício de suas funções. “Não é, entretanto, a hipótese dos autos, onde não estão presentes as elementares do tipo penal previsto no artigo 319 do Código Penal (prevaricação), pois não apresentados indícios suficientes para a demonstração concreta do interesse ou sentimento pessoal que teria movido o agente público, no caso o Procurador Geral da República”, escreveu o ministro.

Ainda segundo Moraes, o traço marcante do crime de prevaricação consiste no fato de o agente público retardar, deixar de praticar ou praticar ato de ofício contrariamente à lei para “satisfazer interesse ou sentimento pessoal”, o que não ficou demonstrado. “Flagrante a ausência de justa causa, a consequência é o indeferimento do pedido com imediato arquivamento da representação”, concluiu. O ministro apontou ainda que os senadores também imputaram ao PGR crime de responsabilidade, por supostamente agir de modo incompatível com o decoro do cargo, mas que o processamento desse tipo de acusação deve se dar no Senado.

Contarato e Vieira acusaram Aras de se omitir em relação a Bolsonaro em três frentes: quanto aos ataques ao sistema eleitoral que têm sido feitos pelo presidente; quanto ao combate à pandemia de covid-19; e quanto à defesa do regime democrático. O PGR, por sua vez, tem dito que cumpre a Constituição e as leis e que se recusa a entrar no jogo político.