Ministros, filhos, Hélio Negão, Magno Malta: a trupe de Bolsonaro em Dubai

Em viagem a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, para participar da Expo 2020, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) levou junto mais 13 funcionários do Executivo, gastando 45,3 mil reais em diárias e 79,8 mil reais com passagens aéreas, segundo consulta feita por VEJA no Painel de Viagens, plataforma mantida pelo Ministério da Economia que discrimina os gastos do governo com viagens de compromissos oficiais de autoridades.

De acordo com a plataforma, os acompanhantes presidenciais são quatro funcionários do Ministério da Defesa, três da Infraestrutura, dois do Gabinete de Segurança Institucional, dois do Turismo e mais um de cada uma das pastas das Relações Exteriores e Minas e Energia. Nenhum dos ministros do governo aparecem na comitiva, mas diversos deles já viajaram a Dubai nos dias anteriores para a Expo 2020, que é realizada desde o início de outubro. Entre os que viajaram para participar do evento estão Tarcísio Gomes de Freitas (Infraestrutura), Tereza Cristina (Agricultura), Gilson Machado (Turismo), Augusto Heleno (GSI), Carlos França (Relações Exteriores), Bento Albuquerque (Minas e Energia) e Braga Netto (Defesa).

Além dos membros do alto escalão do governo, também estão em viagem a Dubai, mas fora da comitiva oficial de Bolsonaro, os deputados federais Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e Hélio Lopes (PSL)-RJ), o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) e até o vereador bolsonarista de Belo Horizonte Nikolas Ferreira (PRTB). Outro que está na trupe bolsonarista é o ex-senador Magno Malta, que chegou a ser cogitado como vice de Bolsonaro nas eleições de 2018, mas hoje não ocupa nenhum cargo público.

