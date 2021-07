Ministro Rogério Marinho passa por cirurgia cardíaca na Bahia

O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, passou por uma cirurgia cardíaca para colocação de um stent nesta madrugada, no município de Teixeira de Freitas (BA). Marinho, que viajou a Porto Seguro (BA) para passar férias com a família, passou mal assim que chegou à cidade, no fim da tarde desta sexta-feira, 16.

Segundo a assessoria de imprensa do ministro, Marinho teve um princípio de infarto e, após exames, teve identificada uma obstrução arterial.

Inicialmente levado a um hospital em Porto Seguro, ele acabou transferido a uma unidade em Teixeira de Freitas, no sul da Bahia, onde foi submetido a uma angioplastia que inseriu o stent.

Ainda conforme a assessoria da pasta, Rogério Marinho, de 57 anos, passa bem após a cirurgia e será reavaliado nas próximas horas. Há possibilidade de o ministro ter alta médica ainda neste sábado, 17. Em postagem em sua conta no Twitter nesta manhã, Marinho também disse estar bem.

“Amigos, tive um mal-estar na noite passada quando chegava em Porto Seguro-BA para férias com a família. Fiz exames e foi diagnosticada uma obstrução arterial. Na madrugada, passei por uma angioplastia para colocação de stent. Estou bem e espero receber alta nas próximas horas”, escreveu.

