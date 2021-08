Ministro da Justiça vai depor em inquérito das fake news

Cinco pessoas que apareceram na live em que Jair Bolsonaro (sem partido) levantou suspeitas sobre o sistema eleitoral serão ouvidas no inquérito das fake news por decisão do relator, o ministro do STF Alexandre de Moraes. A principal delas é o ministro da Justiça, Anderson Torres, que apresentou na transmissão recomendações que, segundo ele, foram feitas pela Polícia Federal para aprimorar a segurança das urnas eletrônicas. A participação de Torres gerou críticas de integrantes do Judiciário porque ele ocupa um posto-chave na administração federal e tem a PF sob seu comando.

Além do ministro da Justiça, serão ouvidos o coronel do Exército Eduardo Gomes da Silva, assessor especial da Casa Civil, o youtuber Jeterson Lordano, que se apresenta na internet como programador de sistemas, o professor Alexandre Hashimoto e o engenheiro especialista em segurança de dados Amílcar Brunazo Filho. Todos os cinco deverão prestar depoimento em até dez dias na condição de testemunhas.