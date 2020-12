Menos de 2 meses após se tornar senador, Carlos Portinho muda de partido

Menos de dois meses depois de assumir uma vaga no Senado pelo Rio de Janeiro, Carlos Portinho trocou de partido. Deixou o PSD e foi para o PL. Ele era suplente de Arolde de Oliveira (PSD-RJ), que morreu no dia 21 de outubro, após complicações causadas pela Covid-19.

Nas redes sociais, o presidente do PSD no Rio, Hugo Leal, lamentou a desfiliação e disse ter ficado surpreso com a decisão de Portinho.

Advogado especializado em direito desportivo, o senador já foi foi vice-presidente jurídico do Flamengo. Também já autou para clubes como Fluminense, Cruzeiro, Atlético-MG, São Paulo, Santos e Palmeiras. Ele já foi secretário municipal de Habitação do Rio, na gestão de Eduardo Paes (DEM), e secretário estadual de Meio Ambiente, no governo de Luiz Fernando Pezão (MDB).