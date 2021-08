Lula viaja ao Nordeste em jatinho de empresa da Prevent Senior

Em seu périplo pela região Nordeste para costurar apoios para as eleições de 2022, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou ao Recife no último domingo, 15, em um jatinho da Air Jet, uma empresa do mesmo conglomerado que controla a Prevent Senior e que dedica-se a traslados médicos e voos executivos.

Lula pousou no Aeroporto Internacional de Guararapes em um Bombardier Challenger 604, com capacidade para até doze passageiros e alcance de voo de até 7,2 mil quilômetros. Por dentro, o passageiro conta com serviço de luxo e toilette privativo. O fretamento de uma aeronave da mesma categoria é estimado em cerca de 150 mil reais no mesmo trecho. O serviço foi contratado pelo PT, que não revelou quanto pagou — disse apenas que “todas as informações estarão disponíveis nas páginas da Justiça Eleitoral”.

Em nota a VEJA, a companhia afirma que a contratação foi feita por meio de uma plataforma de vendas online — “pelo preço de mercado” e sem “empréstimo, nem favorecimento” — e que presta serviços a quaisquer pessoas físicas e jurídicas em voos nacionais e internacionais. A companhia conta com quatro aeronaves e cinco helicópteros, que somam mais de três mil viagens executivas nos últimos dois anos.

“A Air Jet é uma empresa especializada em táxi aéreo e remoções aeromédicas. Foi criada inicialmente pelo Grupo Prevent Senior para remover pacientes doentes a longas distâncias em situações graves — nestes casos, sem cobrar nada dos clientes da operadora de saúde. Conta com quatro aviões e cinco helicópteros que somaram 3.917 horas de voo somente nos últimos dois anos — das quais 587 em viagens aeromédicas e 3.300 em deslocamentos executivos. No âmbito da aviação privada, presta serviços a quaisquer pessoas físicas e jurídicas em voos nacionais e internacionais. No caso em questão, o contrato firmado obedeceu a todos os ditames legais e de compliance, os quais a Air Jet segue rigorosamente. Em outros termos, não houve empréstimo nem favorecimento, mas apenas o seguimento das regras e preços praticados pelo mercado. Por razões éticas, a empresa não pode informar os valores envolvidos na transação, que foi realizada por plataforma de vendas online, afirma a empresa.

Reportagem de VEJA desta semana mostra que a região Nordeste, com 39 milhões de eleitores, é crucial para os planos eleitorais de Lula e do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) — que tentará reduzir sua rejeição na região, reduto histórico de votos petistas.

No domingo, Lula se reuniu com integrantes do partido em Pernambuco e jantou com o governador Paulo Câmara, do PSB — o petista busca uma aproximação com a legenda, após a campanha à prefeitura do Recife em que Marília Arraes e (PT) e o João Campos (PSB) protagonizaram fortes ataques.

A caravana de Lula deverá seguir ainda nesta segunda-feira até o Piauí. Na quarta, visita o Maranhão e, na sexta, viaja ao Ceará. A viagem ao nordeste ainda inclui o Rio Grande do Norte e a Bahia, onde fica até o dia 26 de agosto. Em razão da pandemia, não estão previstos atos públicos.