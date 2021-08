Lula e petistas lamentam a morte do ex-parceiro Duda Mendonça

Várias lideranças petistas lamentaram nesta segunda-feira, 16, a morte, aos 77 anos, do marqueteiro Duda Mendonça em decorrência de um câncer no cérebro. O publicitário foi o responsável pela adoção do mote “Lulinha, paz e amor”, que foi apontado como um dos fatores que levaram à vitória de Luiz Inácio Lula da Silva em 2002.

Em nota, o ex-presidente chamou Mendonça de “gênio da comunicação política” e disse que o trabalho de Mendonça em 2002 “já está na história como uma das campanhas mais bonitas e sensíveis”. “Em um momento em que o Brasil sofria com uma crise aguda, racionamento de energia e miséria, Duda Mendonça produziu filmes e mensagens de muita sensibilidade, de que a esperança venceria o medo”, escreveu o petista.

José Dirceu, ex-ministro do governo Lula, afirmou em nota que hoje é “um dia de tristeza e dor pela morte do meu amigo Duda Mendonça, sempre presente e solidário nos momentos mais duros e difíceis que passamos juntos”. “Publicitário genial, criativo, inovador, um dos maiores do nosso Brasil, responsável pela campanha na TV e rádio vitoriosa de Lula em 2002, mas principalmente amigo e companheiro”, escreveu Dirceu.

No Twitter, o governador da Bahia, Rui Costa (PT), destacou que o publicitário teve “o seu talento reconhecido no Brasil e no mundo”.

Lamento a morte do baiano Duda Mendonça. Publicitário que teve o seu talento reconhecido no Brasil e no mundo. Meus sentimentos para familiares e amigos. pic.twitter.com/Qw0q4J3obq — Rui Costa (@costa_rui) August 16, 2021