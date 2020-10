Luiz Eduardo Ramos testa positivo para Covid

10 out 2020, 11h57

O ministro da Secretaria de Governo Luiz Eduardo Ramos foi diagnosticado neste sábado, 10, com Covid-19. Em nota, a Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto informou que o ministro apresenta sintomas respiratórios leves e que trabalhará de forma remota.

O general, um dos auxiliares mais próximos de Jair Bolsonaro, é o décimo ministro a testar positivo para a doença. Além do próprio presidente, também contraíram o vírus os ministros Walter Braga Netto (Casa Civil), Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), Jorge Oliveira (Secretaria-geral), Onyx Lorenzoni (Cidadania), Bento Albuquerque (Minas e Energia), Milton Ribeiro (Educação), Wagner Rosário (Controladoria-Geral da União), Marcos Pontes (Ciência e Tecnologia) e Marcelo Álvaro Antônio (Turismo).