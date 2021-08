Lewandowski manda governo federal garantir segunda dose da vacina em SP

O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, concedeu liminar na tarde desta terça-feira, 17, para obrigar o governo federal a garantir ao Estado de São Paulo o fornecimento imediato de vacinas necessárias à aplicação da segunda dose contra a Covid-19.

A decisão do ministro foi tomada em ação proposta pelo governo João Doria (PSDB), que questionou a mudança recente de critério pelo Ministério da Saúde – após decisão da Comissão Intergestores Tripartite, formada por representantes da União, estados e municípios –, que teve como consequência a redução das doses enviadas para São Paulo.

A mudança, basicamente, teve o objetivo de igualar as diferentes situações vividas pelos estados em relação ao percentual de vacinados nas faixas de idade consideradas prioritárias — em razão disso, a distribuição passou a obedecer a situação de imunização de cada contingente etário. Antes, o envio de vacinas levava em consideração o tamanho da população total, o que fazia com que São Paulo recebesse um percentual maior porque concentra 22% dos brasileiros.

Na reclamação feita ao STF, o governo paulista alega que a mudança foi feita sem prazo para que os estados se adequassem à situação — a decisão do conselho foi tomada no dia 3 de agosto. Na ação, a gestão Doria “sustenta, em suma, que a abrupta redução do número de doses de vacinas que seriam destinadas ao Estado de São Paulo, além de ser injustificável, acarreta considerável prejuízo para o programa de imunização de sua população, tornando inexequível o cumprimento do cronograma de vacinação já tornado público”.

Já o governo federal argumenta que a decisão foi tomada pelo conselho tripartite responsável pela fixação de regras para o Plano Nacional de Imunização e afirma que a medida foi necessária para evitar distorções na vacinação pelo país e o consequente atraso, em alguns estados, da imunização de faixas etárias prioritárias.

Na decisão, Lewandowski citou a necessidade de se obedecer aos intervalos entre a primeira e a segunda doses determinados pelos fabricantes e ao risco de recrudescimento da doença no estado em razão da circulação da variante Delta do novo coronavírus.