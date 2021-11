Lewandowski autoriza inquérito da PGR contra Bia Kicis por racismo

O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a Procuradoria-Geral da República a abrir um processo de investigação contra a deputada federal Bia Kicis (PSL-DF), apoiadora de Jair Bolsonaro (sem partido) na Câmara, por racismo. A denúncia foi feita após uma publicação em que a parlamentar apresentou uma foto dos ex-ministros Luiz Henrique Mandetta (Saúde) e Sergio Moro (Justiça) com a pele escurecida para criticar a abertura de um trainee exclusivo para negros pelo Magazine Luiza.

“Ao fazer alusão à discriminação positiva promovida por uma loja de departamento com programa de trainee exclusivo para candidatos negros, a parlamentar ilustrou a postagem com fotos dos ex-ministros de Estado Sérgio Moro e Luiz Mandetta, por meio do mecanismo de discriminação racial conhecido como blackface. A mesma imagem depreciativa da população negra foi postada pela parlamentar no dia 25 de setembro de 2020, na rede social Facebook”, afirmou a PGR em sua petição.

Na publicação, de setembro de 2020, a deputada compartilhou uma foto com Moro e Mandetta com a pele negra dizendo que, sem emprego, os dois iriam mandar currículo para o Magazine Luiza. “Se você consegue enxergar racismo nesse post ao invés de vê-lo na atitutde do Magazine Luiza, o estrago do ensino nos moldes de Paulo Freire pode ter sido muito grande na sua capacidade de interpretar textos e de compreender a vida”, escreveu.

Segundo a PGR, a conduta da deputada pode se enquadrar no artigo 20 da Lei de Crimes Raciais, que prevê de um a três anos de prisão para quem “praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional”. A pena é aumentada para até cinco anos caso o crime seja cometido através de meios de comunicação ou publicação de qualquer natureza.

“Os fatos narrados na manifestação do Parquet podem constituir ilícitos penais, devendo-se salientar que, embora de forma ainda embrionária, os autos possuem elementos indiciários aptos a embasar o início das investigações”, decidiu Lewandowski.

Surgido no teatro no século XIX, o blackface consistiu em pintar atores brancos como se fossem personagens negros, que eram estereotipados e ridicularizados. Além do extremo mau gosto, a prática também evidenciava que não havia espaço para negros nos palcos.